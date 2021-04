Sanremo: AstraZeneca invece di Pfizer ieri al Palafiori, molte le proteste tra i vaccinandi over 60 matuziani

Un po’ di delusione e, a tratti, anche qualche momento di rabbia ieri pomeriggio al Palafiori di Sanremo, per il cambio di vaccino per i prenotati over 60 che erano pronti a farsi somministrare la propria dose prevista.

In molti, infatti, si sono lamentati per aver prenotato il vaccino Pfizer e per essersi trovati invece con i medici pronti a inoculare dosi di AstraZeneca. Ovviamente le informazioni che corrono da diverse settimane in tutto il mondo hanno accentuato la preoccupazione degli utenti, molti dei quali hanno rinunciato ad essere vaccinati.

Altri hanno protestato, mostrando il foglio della prenotazione sul quale era chiaramente evidenziato che la dose prevista era di vaccino Pfizer. L’Asl ha ribattuto sottolineando come l’errore fosse stato subito corretto venerdì (il giorno stesso delle prenotazioni) ma, ovviamente, chi aveva stampato subito il foglio aveva ancora la dicitura Pfizer.

Non è mancato qualche momento di tensione e, alla fine, alcuni hanno preferito evitare la vaccinazione mentre altri si sono fatti regolarmente somministrare la dose di AstraZeneca.