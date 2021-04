Spiagge: l’Assessore Scajola incontra i rappresentanti delle associazioni dei balneari per la prossima stagione

Si è svolto questo pomeriggio l’incontro tra il coordinatore del tavolo interregionale del Demanio marino-marittimo e assessore della Regione Liguria Marco Scajola e le Associazioni di categoria dei balneari della Liguria, dopo l’incontro di questa mattina con le regioni.

L’assessore ha relazionato i rappresentanti delle categorie in merito al colloquio con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e sul prossimo incontro tra il responsabile del dicastero e le regioni che si terrà la prossima settimana. L’assessore e coordinatore del tavolo interregionale ha confermato alle Associazioni la volontà di applicare le linee guida in vigore la scorsa stagione, in attesa di conoscere le indicazioni del governo sulle aperture.

Le Associazioni sono intervenute esprimendo soddisfazione per la volontà di ripartire confermando le linee guida del 2020 che hanno permesso alle imprese di lavorare garantendo la massima sicurezza a clienti e turisti e hanno posto quesiti specifici in merito al nuovo scenario derivante dalla campagna vaccinale.

I quesiti e le richieste di delucidazioni verranno sottoposti dall’assessore al ministro nel corso dell’incontro previsto nei prossimi giorni dove verranno affrontate anche tutte le questioni inerenti la direttiva Bolkestein.