Sanremo, un lettore segnala una situazione di incuria e degrado ai campetti di Coldirodi.

"Malgrado numerose segnalazioni al Comune, i campetti di Coldirodi versano in condizioni di sporcizia e degrado che sarebbero da eliminare visto che tali campetti vengono usati anche dalla vicina scuola elementare. Nella speranza che la soluzione non sia la chiusura dei campetti ma una bella pulizia, ringrazio per lo spazio che vorrà dedicare alla presente".