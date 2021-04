Al Bahama Star esclusiva assoluta: le empanadas colombiane! (Video)

I sapori della Colombia sono sbarcati al Bahama Star di Valle Armea. Lo staff del locale vi aspetta per farvi conoscere le “Empanadas”, cibo di strada molto popolare a Bogotà e non solo. Si tratta di una sorta di piadine di mais piegate a metà, farcite con carne speziata di pollo, di manzo o di maiale, di pesce e patate, che poi vengono fritte.

Lo chef italo-colombiano Jose Hector, zio di Alex Penna, titolare del Bahama Star ci ha spiegato che: “ la farcitura, l’impasto e anche la cottura, possono variare a seconda della regione o del Paese dove vengono preparate. Infatti le si può trovare oltre che in Colombia, anche in Cile, in Argentina ed in Venezuela, ma il concetto è molto simile. L'empanada nasce come spuntino, ma è perfetta per un pranzo, un aperitivo o una cena. Il sapore segreto di questi involtini di mais, risiede nell'immancabile salsa piccante “Ajì “. Si ritiene che le empanadas siano di origine spagnola, ma noi vogliamo credere che sia un piatto tipico colombiano fatto con il mais”.

Scoprite i sapori dell'America Latina nella prima Empanaderia Colombiana in “Italian Style”. Asporto e consegna a domicilio con Deliveroo dalle 12.00 alle 15.00 e da lunedì 19 aprile anche alla sera, dalle 18.00 alle 22.00.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione potete chiamare al 380 7098908.