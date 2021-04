Sanremo: a Bussana l’assurda grigliata dei negazionisti “Per tutti i covidioti noi grigliamo, voi continuate ad ascoltare i TG” (Foto)

Oltre un anno di pandemia, restrizioni, migliaia di morti e la tragedia mondiale che segnerà per sempre una generazione pare abbiano insegnato niente a chi proprio non ha la voglia (o gli strumenti base) per essere civile.



Nelle ultime ore stanno generando grande sdegno a Bussana le foto e i video postati sui social da alcuni residenti che ieri, in barba ai divieti, hanno allestito una partecipata grigliata all’aperto tra gli ulivi. Musica, carne alla griglia, vino e, come si vede chiaramente dalle foto ostentate ironicamente sui social, sorrisi smaglianti senza l’ombra di una mascherina.



“Per tutti i miei amici covidiani, per chiamarli covidioti se no si offenderebbero, alla faccia della fortuna noi grigliamo o comunque ce la viviamo in ogni caso. Voi continuate ad ascoltare i TG che andate bene così” scrive con orgoglio la ‘mente’ che si cela dietro la condivisione delle foto sui social, con tanto di tag di molti dei presenti.



E a chi prova a contestare risponde: “Stai sereno che eri lì fino a un anno fa nessuno si sarebbe accorto, nessuno ti viene a cercare” e poi “Tranquillo che non siamo né in questura né all’azienda sanitaria, io non sono infame. Se faccio i nomi li faccio per ridere e scherzare”.

Ora si spera che qualche verbale faccia passare loro la voglia di ridere e scherzare.