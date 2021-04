Camera di Commercio e Carige insieme per supportare le imprese della provincia di Imperia nella fase di ripartenza

L’incontro, che sarà introdotto dal Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, e dal Chief Commercial Officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani, si propone di approfondire temi di grande attualità e importanza per chi svolge un’attività d’impresa.

In particolare verranno illustrati:

- gli impatti derivanti dall’introduzione, dal 1° gennaio 2021, della normativa europea sulla ‘nuova definizione di default’, che impone alle banche ad applicare criteri più restrittivi nella classificazione a fini prudenziali dei clienti inadempienti (default);

- le opportunità derivanti dall’accesso ai finanziamenti ammissibili alla garanzia gratuita del Fondo Centrale PMI, introdotti dal c.d. “Decreto Liquidità” e successive modifiche.

"Banca Carige continua a sostenere, con uno slancio ancora maggiore in questa fase così delicata, le famiglie, le associazioni, i professionisti e le imprese del territorio, con risposte che non si limitano ad accogliere i provvedimenti governativi, ma vanno oltre, affiancandoli e rafforzandoli. ‘Insieme per ripartire’ è il nome con cui abbiamo sintetizzato tutte le misure realizzate da Carige in questa direzione e questo non vuole essere solo uno slogan, ma un impegno da tradurre in azioni concrete e tempestive" spiega Guaitani.

"Informazioni e procedure chiare è ciò di cui hanno bisogno le nostre imprese per poter accedere ai finanziamenti: con questo webinar, grazie al contributo tecnico di Banca Carige, vogliamo spiegare le modalità di fruizione delle agevolazioni statali approfondendo il relativo nuovo quadro normativo. Invito le imprese a partecipare e a cogliere questa occasione di approfondimento. Questa iniziativa rientra nelle attività che la Camera di Commercio sta svolgendo per supportare le aziende in questo momento di sempre più grave criticità affiancandole nelle varie fasi di informazione, riorganizzazione, ripartenza" è il commento del presidente Lupi.

L’adesione al webinar è gratuita e aperta a tutti