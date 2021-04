Covid in Liguria: 61 nuovi positivi in provincia di Imperia, un morto all'Ospedale di Sanremo

5 i morti tra i pazienti Covid positivi, in Liguria, nel periodo tra il 16 e il 17 aprile. Di questi, 1 decesso è stato registrato presso l'Ospedale Borea di Sanremo, un uomo di 87 anni. Nel ponente imperiese in diminuzione il dato totale sui casi positivi per provincia di residenza, 34 in meno rispetto a ieri. Stabile il numero dei pazienti ricoverati al Borea. In aumento il dato delle sorveglianze attive, 55 in più.

Ospedalizzati: 662 (+5); 76 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 117 (-); 10 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 137 (+4); 13 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 117 (+2); 25 (-) in terapia intensiva

Galliera - 73 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 95 (-2); 5 (-1)in terapia intensiva

Asl 4 - 38 (-); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 81 (+1); 11 (-) in terapia intensiva