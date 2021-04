Coronavirus: il Primario del Covid Hospital di Sanremo "La situazione è migliorata negli ultimi due giorni ma serve ancora attenzione"

“Fino a giovedì scorso è stata una battaglia, in ospedale a Sanremo, tra numeri alti tra ricoverati e tamponi. Tra venerdì e ieri la situazione è lievemente migliorata, ma abbiamo pagato caro i festeggiamenti di Pasqua e le riunioni familiari. Ora, secondo me dovremmo andare meglio, tra la campagna vaccinale nazionale e locale, oltre al cambio di temperatura”.

E’ questo il pensiero del Dottor Giovanni Cenderello, Primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo, il nosocomio che, per Asl 1 è da un anno il Covid Hospital della provincia di Imperia. “Un fattore molto positivo è ovviamente l’andamento delle vaccinazioni, grazie all’impegno dell’azienda, degli infermieri, medici e volontari che stanno lavorando alacremente per garantire la totale assistenza ai cittadini. Ogni tanto qualche problema ci può essere, non lo neghiamo, ma stiamo lavorando anche nell’entroterra con medici che, zaino in spalla, stanno vaccinando nelle valli per evitare ai cittadini più deboli di spostarsi verso i centri messi in piedi tra Camporosso, Taggia e Imperia”.

Fermo restando che la vaccinazione è la via d’uscita, le riaperture previste dal 26 aprile, sul piano medico come le vede: “Ammetto di essere un po’ pessimista, in generale e, pur pensando che si potesse aspettare un’altra quindicina di giorni ma, tenendo conto dei bisogni delle aziende, le vaccinazioni, il clima che va migliorando riducendo il contatto sociale, è un rischio calcolato e non una follia. Avrei preferito arrivare a metà maggio con un altro paio di milioni di vaccinati nel paese, ma non possiamo e non dobbiamo nascondere le problematiche sociali che sono di fronte a tutti”.

Il blocco a ‘Johnson & Johnson’ può portare dei problemi alla campagna vaccinale? “Sicuramente può portare un rallentamento nella capacità di copertura della popolazione. E’ stato giusto decidere il blocco, senza dimenticare che però l’incidenza di un effetto serio collaterale è inferiore a quello di qualunque farmaco. E’ vero che però l’aspetto psicologico-mediatico va rispettato”.

Oltre alla campagna vaccinale, il cambio di clima e di temperatura aiuterà come l’anno scorso? “Questo ha sempre favorito la soluzione delle pandemie ed epidemie influenzali. Non è solo il cambio di temperatura a favorirlo ma anche quello delle abitudini per le persone. Le epidemie arrivano d’inverno perché si sta al chiuso e ci sono più contatto sociale mentre, in estate la gente sta molto più all’aperto”. Sarà comunque sempre importante l’obbligo della mascherina: “Io andrei con gradualità e non abbasserei gli scudi e le difese. Inizierei con le aperture ma con la mascherina e poi, vedendo come va (con l’aumento della quota di vaccinazione), si potrebbe rimuovere l’obbligo”.

Per quanto concerne la quarta ondata di autunno come vede la situazione? “Il problema dell’autunno è legato al ritorno al chiuso per la popolazione ma, se ci arriveremo con una buona percentuale di popolazione coperta dalla vaccinazione, la circolazione del virus sarà inferiore. Nel frattempo si stanno affinando i piani terapeutici e non sottovalutiamo l’importanza degli anticorpi monoclonali che stiamo usando anche nella nostra provincia per i pazienti fragili nelle fasi precocissime dell’infezione. Arriveranno altre basi terapeutiche e, seppur ci potrà essere l’impatto dell’onda autunnale, non sarà così grave grazie ai sistemi di protezione che abbiamo e che stiamo migliorando. Non ci sono più stati cluster ospedalieri negli ultimi sei mesi, se si eccettua quello del Galliera, dove la situazione è però particolare”. Possiamo pensare al fatto che, quindi, in autunno bar e ristoranti non dovranno tornare a chiudere come accaduto a fine 2020? “Se tutto andrà bene penso proprio di si”.

L’ospedale di Sanremo, in questo 2021 sta reggendo molto bene all’impatto della pandemia: “Lavorandoci non voglio essere auto referenziante, ma sicuramente è cosi e anche i messaggi che ci arrivano dai pazienti viaggiano su questi binari. Non dimentichiamo che l’ospedale ha aderito ad alcuni studi terapeutici nazionali importanti mentre siamo uno dei quattro centri in Liguria, che può prescrivere gli anticorpi monoclonali. Anzi siamo i secondi dietro l’hub genovese del Prof. Bassetti che è il principale con 55 trattamenti e noi siamo dietro con 30. Non abbiamo praticamente mai trasferito pazienti fuori provincia mentre alcuni sono invece arrivati da altre, nella seconda onda, quando a Genova non sapevano più dove metterli”.

Cosa pensa sull’obbligatorietà del vaccino agli operatori sanitari? “Avrei voluto che non ci si arrivasse e che capissero l’importanza e la crucialità di essere vaccinati. Nonostante abbiamo cercato di spiegare e motivare tutti, l’obbligatorietà è stata una decisione necessaria ma speravo, in cuor mio, che le persone che lavorano nella sanità e che si prendono cura degli altri, capissero l’importanza della vaccinazione, non per sé stessi ma per il lavoro che fanno. Mi auguravo che le persone arrivassero da sole a capirlo. E’ stato forse un parziale fallimento di educatori e formatori ma, forse, anche dall’altra parte non c’era la disponibilità ad ascoltare”.