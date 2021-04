Rocchetta Nervina: un 'ostello' nel futuro del piccolo centro della Val Nervia? Asta pubblica per l'affitto

Dopo la delibera di Giunta di mercoledì scorso, l’Amministrazione Comunale di Rocchetta Nervina ha indetto un'asta pubblica per l’affitto, con vincolo di destinazione esclusiva a ‘Ostello’, di un immobile con piano seminterrato, primo, secondo, terzo e relative pertinenze (oltre al giardino) in viale Rimembranze 36 delle seguenti dimensioni.

L’immobile ha circa 800 metri quadri tra i vari piani ma rimarrà escluso dall’affitto il magazzino nel seminterrato dell'edificio, che resterà a disposizione del Comune. Il contratto avrà la durata di tre anni, rinnovabili per altri tre. Gli interessati dovranno fare un’offerta, insieme alla documentazione richiesta, con una raccomandata postale, oppure con Pec a comunedirocchettanervina@legalmail.it, via corriere o a mano al Comune di Rocchetta Nervina, in via Rimembranza 17, entro e non oltre le 13 del 9 maggio prossimo.

Il canone annuo a base di gara è di 6.000 euro con offerte ammesse esclusivamente offerte alla pari o in aumento. Il bando integrale contenente le norme per la partecipazione è scaricabile dal sito internet del Comune.