La giovane cantautrice Paola Effe opsite oggi a Radio Onda Ligure 101

Sarà la giovane cantautrice Paola Effe l’ospite musicale di oggi a Radio Onda Ligure 101.

Paola Ferrulli, in arte Paola Effe, nasce nel 1997 ad Altamura. Fin da bambina dimostra un talento innato per la musica e in particolare per il canto. Molto dotata e determinata, la sua carriera musicale comincia a soli 11 anni col suo debutto nel programma “Ti lascio una canzone”, su Rai 1 live dal Teatro Ariston di Sanremo, vincendone in gruppo l’edizione. Ben presto si trova a duettare con artisti del calibro di Al Bano, ha l’opportunità di aprire i concerti di artisti italiani, e di essere ospite di grandi eventi fra cui il “Festival show” in onda su Rai 2; il “Giffoni Film Festival”; il “Premio Gianni Ravera” sotto l’ala di Pippo Baudo e Carlo Conti, passando anche dal “Tour Radio Italia anni ‘60”, “Tour Radio Cuore” e l’“Expo 2015” a Milano. Nel 2012 pubblica il singolo Mille Scuse che si rivela un successo sia in Italia che all’estero, e nel 2014 pubblica l’ep Passo dopo Passo, di cui singolo di punta è il brano Dirtelo. Nel 2018 nasce il progetto Lunie da cui vengono alla luce due singoli: Quest’Amore Che C’è e Sospesi a Metà. Al contempo, attratta da più influenze sonore, inizia un percorso di studi al Conservatorio “E.R.Duni” di Matera completando gli studi con il massimo dei voti e conseguendo la laurea di I livello in canto jazz. Contestualmente, suona il pianoforte e la chitarra da autodidatta. Nel 2020 l’incontro con Angelo Calculli segna una svolta per la sua carriera, da Lunie diventa Paola Effe e firma con Warner Music Italy.

L'intervista andrà in onda alle 15 e 30 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.