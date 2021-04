Scontro tra uno scooter e un monopattino a Pompeiana, intervento dell'elicottero

Grave incidente stradale, questa sera poco prima delle 19 a Pompeiana, sulla strada principale di fronte alla farmacia del paese.

Secondo una prima ricostruzione sembra che si siano scontrati uno scooter e un monopattino. Sul posto sta intervenendo il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Rossa di Sanremo e della Verde di Arma di Taggia.

E’ stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero del 118 mentre le operazioni di soccorso sono ancora in atto. I due coinvolti non hanno subito gravi ferite e sono stati portati in ospedale in codice giallo di media gravità.