Quanto pesa l’ascesa di Amaie Energia sull’occupazione locale? L’obiettivo è sfondare quota 300 posti di lavoro

Negli ultimi anni Amaie Energia, società partecipata del Comune di Sanremo, ha conosciuto una vera e propria costante ascesa diventando, a tutti gli effetti, la società multiutility di riferimento a Ponente.

Gestione rifiuti, raccolta differenziata, gestione del Mercato dei Fiori, gestione della pista ciclabile, ma anche gestione spiagge sono alcuni dei principali rami nei quali Amaie Energia si sta cimentando nella sua ancor breve storia. E, quando sarà ufficiale l’ambito rifiuti con 18 Comuni del comprensorio, diventerà una delle principali aziende liguri del settore.

Ma quanto pesa Amaie Energia nel mercato del lavoro locale? Al momento sono impiegati circa 210 lavoratori ma, stando a quanto afferma il presidente Andrea Gorlero, il percorso concertato con l’amministrazione porterà ad altre 60/70 assunzioni, molte delle quali arriveranno dall’assorbimento di cantieri del bacino locale. Aggiungendo gli stagionali e i lavoratori delle spiagge il numero aumenta di altre 25/30 unità arrivando, così, a superare quota 300 dipendenti.

Numeri non da poco in un angolo d’Italia tristemente noto per le poche opportunità lavorative.