Nuove disposizioni nazionali: non confermate le prenotazioni dei vaccini di domani per gli under 60

Le prenotazioni fissate per domani o per i giorni successivi. per i liguri con meno di 60 anni appartenenti alle categorie prioritarie (personale scolastico, forze dell’ordine, polizia locale, protezione civile, uffici giudiziari), non sono confermate a causa delle nuove disposizioni dell’ordinanza diffusa dal Commissario straordinario per l’Emergenza Covid, il generale Figliuolo.

Chiunque rientri in queste fasce di popolazione non deve tener conto di eventuali messaggi di conferma dell’appuntamento, pre-impostati e generati in automatico dal sistema informatico, che in queste ore viene riprogrammato secondo le nuove disposizioni.

Nel momento in cui la campagna vaccinale arriverà alla loro fascia di età, le persone con meno di 60 anni avranno priorità nella vaccinazione rispetto ai loro coetanei e saranno chiamate da Asl o Cup per un nuovo appuntamento. Rimangono invece confermate le prenotazioni per le persone over 60 appartenenti alle stese categorie.