Campagna vaccinazione in provincia: qualche problema ma la giornata si chiuderà con quasi 2.000 somministrazioni

Che sia mancata un po’ di organizzazione è certo e, purtroppo, c’è stato anche del malumore che, in alcuni casi, è anche sfociato in protesta. Ma, alla fine della giornata, dovrebbero essere quasi 2.000 i vaccini somministrati in questo weekend nella nostra provincia.

Un fine settimana iniziato male e che ha visto pochissimi ‘aventi diritto’ ad anticipare la vaccinazione prenotata, presentarsi ai tre centri di Taggia, Imperia e Camporosso. Poi l’effetto contrario. Il motivo non è ben chiaro anche se, sicuramente, un po’ è stato il ‘tam tam’ di social e messaggeria varia da una parte e incomprensioni dall’altra. Questo ha portato, a un certo punto di questa domenica, a far capire a molti che chiunque si fosse presentato sarebbe stato vaccinato.

Purtroppo non è stato così e, in molti ci sono rimasti male. Altri hanno lamentato la scarsa organizzazione e, altri ancora la pericolosità di assembramenti che si sono registrati soprattutto a Taggia. Tutto vero e sicuramente bisognerà migliorare ma il misunderstanding tra Asl e ‘vaccinandi’ c’è stato. Da parte dell’azienda sanitaria locale c’è sicuramente una presa d’atto dei problemi e anche la volontà di migliorare nei prossimi giorni, visto che sarebbero in arrivo nuove migliaia di vaccini.

Si tratterebbe di dosi di Pfizer mentre cresce anche l’attesa per il 18 aprile, quando inizierà la fornitura di quelle della ‘Johnson & Johnson’. Sta accelerando la campagna vaccinale e, proprio per questo serve una organizzazione ancora più attenta, per evitare quanto è successo oggi. Molte le pecche registrate anche se, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, questo ci offre circa 500 vaccini somministrati a Taggia, oltre 350 a Imperia mentre a Camporosso si dovrebbe sfiorare, anche in questo caso, il mezzo migliaio. Senza dimenticare le 240 somministrate a Chiusavecchia.

Il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, è intervenuto in questo modo: "Non è mia intenzione polemizzare. Il momento è difficile e ci può stare qualche inghippo. Ho sempre rimarcato come l’organizzazione fosse eccellente. Non cambia la mia stima nei confronti delle persone che stanno onorando il nostro Servizio Sanitario. Ma ciò che è successo oggi all’Hub vaccinale di Taggia è sicuramente una brutta pagina in termini di servizi resi alla cittadinanza. Non so come sia uscita la notizia che i nati prima del 1951 avessero accesso al processo di immunizzazione. In ogni caso, chi ha alimentato la cattiva comunicazione - quella che si è rivelata a tutti gli effetti una fake news - se ne assuma la responsabilità. Sarebbe la cosa più saggia fatta oggi. Sulla salute e sulla speranza dei più esposti alla malattia non si scherza!"

Mentre la nostra provincia si appresta (dalla mezzanotte) a entrare in codice arancione dopo 10 giorni di rosso, la campagna di somministrazione dei vaccini servirà a pensare ad un futuro decisamente più roseo per tutti. Serve un’organizzazione ben ponderata e anche una maggiore collaborazione da parte nostra, visto che i problemi odierni che si sono verificati, sono anche figli delle molte assenze di chi ieri poteva recarsi nei centri per la somministrazione del vaccino.