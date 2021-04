Camporosso: il cordoglio di un'intera comunità per la scomparsa del 73enne Sauro Bianchi

Era molto conosciuto e stimato a Camporosso, e non solo, Sauro Bianchi il 73enne morto ieri a seguito di un malore, in una delle sue tante escursioni in bicicletta nella zona di Dolceacqua.

L’uomo si è accasciato in una strada interpoderale vicino al ristorante ‘Aria Fina’ e, solo diversi minuti dopo si sono accorti del fatto due automobilisti di passaggio che hanno tentato di aiutarlo, chiamando anche i soccorsi che, purtroppo, non lo hanno potuto salvare.

Molti i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti sulla pagina social di Sauro, un grande appassionato di ciclismo.