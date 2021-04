Vallecrosia: da Gioventù Nazionale tante uova di Pasqua per le famiglie in difficoltà

A Vallecrosia, due giovani dell'Associazione Gioventù Nazionale, Daniel Soro e Christian Andreacchio, accompagnati dal Consigliere Comunale di Vallecrosia Fabio Perri e dalla Consigliera Regionale Veronica Russo, hanno consegnato parecchie uova pasquali ai Servizi Sociali. Le uova verranno distribuite ai piccoli delle famiglie meno fortunate residenti a Vallecrosia. La donazione è avvenuta alla presenza dell'Assessore delegata ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, dott.ssa Marilena Piardi,



"Continua la solidarietà per le famiglie in maggiori difficoltà. In questi tredici mesi sono pervenuti al Comune di Vallecrosia molti doni in derrate alimentari da parte di aziende e privati, tutti i prodotti poi smistati e confezionati in pacchi alimentari dai Servizi Sociali comunali e consegnati ai bisognosi. - sottolineano dal Comune - Parecchie centinaia di famiglie nell'ultimo anno, a vario titolo, sono state assistite con buoni spesa o con pacchi alimentari oltre che con contributi alle locazioni e aiuti al pagamento delle utenze domestiche".



"L’iniziativa era stata pensata dall'Associazione in quanto quest’anno la Pasqua per molte famiglie non poteva essere di festa, la grave pandemia, infatti, ha messo ancor di più in ginocchio dal punto di vista economico migliaia di famiglie. - aggiungono - Per questo motivo si era ritenuto che la donazione dell’uovo pasquale potesse portare un sorriso ai più piccoli, cosa che è stata prontamente fatta dall'Ufficio comunale Minori già nel pomeriggio di venerdì scorso con la consegna ad alcuni nuclei familiari assistiti".



Il Comune di Vallecrosia, nella persona del Vice Sindaco dott.ssa Marilena Piardi, ha ringraziato di persona i due giovani "...come tutti i donatori che generosamente hanno aiutato e continueranno ad aiutare i più bisognosi sul territorio comunale e i tanti volontari della Protezione Civile e delle Associazioni cittadine che collaborano con I Servizi Sociali comunali, i dipendenti degli stessi servizi, le responsabili degli Uffici dott.ssa Giuliana Boido e dott.ssa Daniela Bono, il coordinatore del settore comunale dott. Roberto Capaccio e tutti i dipendenti comunali che a vario titolo supportano questo lavoro che è continuato in presenza senza interruzioni in questi tredici mesi di pandemia anche, nonostante tutte le precauzioni del caso, a rischio di contagiarsi al fine di aiutare chi aveva più bisogno".