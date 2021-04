‘Cronache di Fringrusckochta’, in distribuzione il nuovo libro di Luca Giovanni Caneva

Luca Giovanni Caneva, vigile del fuoco di Sanremo, ha dato alle stampe il suo quarto libro, ‘Cronache di Fringrusckochta’ (Streetlib editore). Si tratta di un libro illustrato con la collaborazione del giovane disegnatore Stefano Cassiano.

Sinossi:

Un villaggio immaginario, dove circondata da ghiaccio, neve e venti perenni, vive una comunità di curiosi personaggi per lo più anziani che vivono grottesche e buffe esperienze, al limite del paradossale, ma in grado di regalare allo stesso modo sorrisi e spunti di riflessione. Le brillanti illustrazioni di Stefano Cassiano, arricchiscono questo volume di piccoli racconti della vita a Fringrusckochta

Luca Giovanni Caneva è autore di "Storie Curiose Da Un Mondo In Corto circuito" a cui hanno fatto seguito "I Senza Sensi" e "Il Vortice Delle Emozioni Rarefatte". I suoi racconti sono stati pubblicati in numerose antologie di autori vari, su blog letterari di internet e su diversi siti di lettura.

Per maggiori info: www.luca-giovanni-caneva.webnode.it



Luca Giovanni Caneva nasce a Novi Ligure nel 1969 ma vive da parecchi anni a Sanremo dove lavora come vigile del fuoco. Laureato in scienze motorie, ha cominciato lavorando nella scuola come insegnante di educazione fisica. Ha sempre avuto la passione per la scrittura, ma solo negli ultimi anni ha partecipato a diversi concorsi letterari affinando il suo stile, focalizzato in racconti brevi o brevissimi di genere vario, con una spiccata vena ironico-grottesca che li rende curiosi e scorrevoli da leggere. Nel giugno 2020 ha pubblicato il suo primo libro “Storie curiose da un mondo in cortocircuito” (Youcanprint editore).