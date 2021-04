Sanremo: rischia di investire due anziani con il monopattino, fermato e denunciato un 20enne

Un 20enne naturalizzato italiano è stato fermato dagli agenti Squadra Volante a Sanremo mentre, a bordo di un monopattino e del tutto incurante delle normali regole di prudenza, aveva quasi investito una coppia di anziani.

Alle loro rimostranze ha anche tenuto un comportamento aggressivo e minaccioso. Il giovane già nei giorni precedenti si era fatto notare per analoghi comportamenti violenti, in particolare per aver aggredito con una bottiglia, in palese stato di alterazione e per futili motivi, un giovane coetaneo, provocandogli gravi ferite alla schiena.

Nel’ultimo episodio, nonostante la presenza della polizia, continuava a tenere anche nei confronti degli agenti un atteggiamento minaccioso e violento. E’ stato portato in ufficio dove è stato denunciato anche per l’inosservanza della normativa Covid sull’uso della mascherina. Vista la sua pericolosità è stato allontana con foglio di via.