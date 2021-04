Imperia: ex commissario politico del dianese ferma sotto i portici il 'molestatore seriale' (Foto)

E’ stato fermato il ‘molestatore seriale’ degli imperiesi. Si tratta di un uomo senza fissa dimora e che era stato segnalato più volte alle forze dell’ordine. È stato Davide del Papa, ex commissario politico del golfo dianese, a chiedere pubblicamente spiegazioni al molestatore seriale di Oneglia, il tutto tra gli applausi di tutte le attività commerciali dei portici che da mesi lo segnalano.

"Ho dovuto fare quello chiunque avrebbe fatto. Chiunque ha il diritto di difendere la propria famiglia – ha detto Del Papa - perché spesso si interviene per cose meno importanti mentre quest’uomo è libero di molestare ed aggredire qualunque donna liberamente e senza sanzione. Non è possibile che un individuo che ha persino molestato una mamma col passeggino può girare liberamente. A questo punto bisogna difendere i propri affetti in modo e metodo individuale. Tutta Imperia vuole che questo individuo venga espulso ma, nonostante le ripetute segnalazioni nessuno fa nulla e lui si ritiene in diritto di molestare ed aggredire. Ora che faccia qualcosa chi di dovere e chi di competenza”.