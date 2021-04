Sanremo: commercianti infuriati per la zona rossa 'improvvisa', un bar non fa nemmeno l'asporto per protesta (Foto e Video)

La rabbia è alle stelle e i commercianti in genere non ne possono più ma, soprattutto, il pensiero che emerge da tutti è quello che scriviamo da tempo “Non ha senso la zona rossa, con la chiusura dei negozi ma con la gente che può girare in centro, fare assembramenti e andare al mare o riempire la pista ciclabile e le passeggiate”.

E’ un pensiero che arriva all’unisono dalle diverse associazioni di categoria e, uno di questi, è ancora più deciso. Si tratta di Olmo Romeo, titolare di un bar in via Cavour oltre che esponente di Cna, che ha deciso di chiudere e non fare nemmeno l’asporto per protesta contro la decisione di instaurare la zona rossa sei ore prima della mezzanotte: “E’ vergognoso e stiamo assumendo tratti di masochismo, un comportamento già subito sotto il Festival nonostante le attività stiano faticando da oltre un anno. Non capiamo l’esigenza di farlo un giorno prima del previsto. Basta fare un giro per Sanremo e, se si fa l’azione in modo decisivo perché altrimenti si danneggia chi lavora e chi cerca di portare avanti delle attività con grande fatica. Io tengo chiuso perché dare i caffè per strada è un palliativo non la soluzione. Ora siamo stanchi”. Avrebbe avuto più senso un lockdown totale? “Si inventino quello che vogliono ma che ci sia una programmazione. Già sotto il Festival avevo pregato Toti di farci sapere le chiusure per tempo. Senza pensare a chi può tenere aperto perché vende intimo o altro. Ora stiamo perdendo la pazienza”.

Sulla stessa linea il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre: “Non è possibile dire alle 18 che, sei ore dopo siamo in zona rossa. Manca la conoscenza del lavoro e mette in imbarazzo anche noi delle associazioni di categoria, che danno credibilità alla politica, alle regole e alle decisioni. Siamo veramente stanchi e questo è un lockdown finto e solo per il commercio. Se serve facciamolo vero perché oggi è una giornata ridicola, con negozi chiusi e tanta gente che si muove tranquillamente. Non riesco a capire come si possano prendere decisioni di questo genere e sappiamo che, invece, le nazioni che hanno lavorato bene stanno ripartendo mentre noi siamo in alto mare”.

Furiose le associazioni di categoria che si occupano di parrucchieri ed estetiste che, insieme ai negozi di moda, sono stati i più colpiti dalla zona rossa improvvisa: “Secondo me è stata una decisione contro la Legge – ha detto Sara Lacchetta di Cna – perché alle 18 siamo venuti a sapere della chiusura di 6 ore dopo, con tanti appuntamenti già presi. No siamo per il rispetto delle regole, se serve per garantire la salute, ma qualcuno deve dimostrarmi i contagi arrivati da parrucchieri e negozi del genere. Noi facciamo entrare una persona alla volta, disinfettiamo tutto, abbiamo materiale monouso e quant’altro. Eppure siamo nuovamente colpiti. Stanno sbagliando tutto, perché da un anno si prova a fare chiusure alternate e, quindi, se i contagi continuano a salire c’è qualcosa che non va nelle decisioni prese. Rosso per rosso avrebbe avuto più senso fare un lockdown e io lo avevo addirittura messo in preventivo. Ma, se i problemi sanitari ci sono, allora chiudiamo tutto”. Avete in mente proteste di qualche genere? “Stiamo valutando qualcosa, ma non faremo nulla in presenza per evitare i classici assembramenti, ma stiamo pensando di far sentire la nostra rabbia”.

Non cambia di molto il pensiero di Cesare Borghi, dello stesso settore ma per Confartigianato: “Abbiamo saputo della chiusura di ieri alle 18.20 circa e abbiamo fatto subito un giro di telefonate per avvisare i nostri associati. Sicuramente c’è grande scoramento perché abbiamo perso un’ottima opportunità lavorativa, visto che era l’ultimo giorno lavorativo prima di Pasqua. Oggi, in pratica, cosa è cambiato da ieri? Che noi chiudiamo insieme ai negozi di abbigliamento e basta! Questa è una privazione di lavoro per certe categorie, visto che c’è la libertà assoluta di movimento, senza dimenticare che abbiamo dato una grossa mano a chi fa lavoro nero, mettendo in campo un ulteriore pericolo di contagio”.

Anche Federmoda esprime il suo dissenso sulla decisione relativa alla zona rossa: “Siamo d’accordo sulla zona rossa e la chiusura di due settimane – ha detto Antonio Fontanelli - ma non ci capacitiamo della decisione presa poche ore prime e per un qualcosa che era stato già deciso. Non sono certo i negozi ad aumentare il contagio tra oggi e domani. Sembra che il Presidente della Regione, come fatto per San Valentino e il Festival, che anche un giorno di incasso può aiutare i commercianti. Oggi avremmo potuto lavorare un pochino per chi aveva voglia di fare un piccolo regalino di Pasqua”. Quindi meglio un lockdown? “Certo che si, visto che ad esempio non ci sono controlli nei supermercati, dove non vengono rispettate le norme di presenza in base alla metratura. Ma vorrei capire cosa cambia chiudere i centri estetici e i parrucchieri poche ore prima e, soprattutto in zone sanificate e controllate. Bastava un’ordinanza a far data da martedì per 10 giorni e non si sarebbe scontentato nessuno, anche perché oggi (e sicuramente domani) chi non entrerà nei negozi chiusi, sarà in giro, in spiaggia o per la strada, magari creando assembramenti”.