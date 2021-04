Nella Giornata mondiale sulla consapevolezza all'autismo. molteplici iniziative dell'IC Sanremo Ponente

Per la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, anche quest'anno l'IC Sanremo Ponente ha promosso molteplici iniziative nelle classi dei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

“Nei giorni precedenti alla chiusura per le vacanze pasquali - spiegano dalla scuola -, i docenti hanno promosso attività legate alla consapevolezza della diversità, considerata arricchimento prezioso nell'ambito sociale e dell'apprendimento. Il nostro Istituto anima da anni il costante dialogo con i concetti di accoglienza e inclusione, pilastri portanti del nostro 'fare scuola'. Per questo sono state realizzate attività grafico-pittoriche, di dialogo intensivo di confronto su pensieri e comunicazione, espresse liberamente dagli alunni, dietro la guida attenta e curata dei docenti, visione di filmati e attività manipolative per i più piccoli".



"Ecco alcune riflessioni dei nostri alunni sulla diversità:

‘Se tutti siamo diversi dobbiamo cercare chi siamo veramente.

Non è importante il ‘fuori’, ma è importante il ‘dentro’.

Se sono un po’ monello, amami per come sono.

Se il nostro amico speciale ha bisogno, può contare su di noi.

Ognuno di noi ha delle difficoltà, ma insieme c'è la possiamo fare a superarle’.



I plessi dell'IC, Asquasciati, Coldirodi, Nobel e Osoedaletti, si sono colorati di blu, perché siamo tutti diversi, ma tutti uguali".