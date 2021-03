Voto unanime in consiglio regionale per il campo 'Zaccari' di Camporosso, Pallanca (FdI): “Passaggio di grande rilevanza per tutto il comprensorio”

“Il voto unanime di ieri in Consiglio Regionale dell’ordine del giorno sul Campo Zaccari è un passaggio istituzionale di grande rilevanza per tutto il comprensorio Intemelio perché concretizza gli impegni profusi da molti amministratori locali che negli anni hanno cercato di tutelare la struttura sportiva”. Così interviene Giacomo Pallanca, coordinatore del circolo di Fratelli d'Italia Bordighera.

Prosegue Pallanca: “Un primo concreto passo fu fatto quando i comuni di Vallecrosia, Ventimiglia, Bordighera e Camporosso, siglarono una convenzione per la tutela e gestione dello Zaccari, impegnando risorse economiche per le spese ordinarie della struttura. Fratelli d’Italia ha sempre avuto a cuore le sorti dello Zaccari, prova ne è l’impegno che ha distinto l’attività amministrativa, prima come consigliere comunale ed ora come consigliere Regionale di Veronica Russo e del consigliere comunale e delegato provinciale per gli Enti Locali per Fratelli d’Italia Fabio Perri”.



“Il nuovo corso per lo Zaccari è iniziato, l’interessamento diretto dell’Assessore regionale Simona Ferro, in quota Fratelli d’Italia, sarà per il comprensorio Intemelio e per lo Zaccari una importante occasione per vedere concretizzati i sogni e le aspirazioni di crescita per la nostra struttura sportiva comprensoriale - conclude la nota di FdI - il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Bordighera vuole ringraziare il consigliere regionale Veronica Russo, l’Assessore regionale Simona Ferro e il delegato provinciale per gli Enti locali Fabio Perri per il lavoro svolto sino ad oggi e per quanto sarà fatto nei mesi che verranno”.