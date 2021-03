Si avvicina il weekend di Pasqua: saranno incrementati i controlli ai confini e sulle strade, cosa si potrà e non potrà fare

Ci si avvia al weekend di Pasqua più o meno sulla falsa riga di quello del 2020, anche se più simile alle feste di fine anno. La scorsa Pasqua, infatti, era in totale lockdown mentre, quest’anno la vivremo in zona rossa.

In molti ci chiedono cosa cambierà da venerdì a lunedì prossimi nella nostra provincia (e, lo ricordiamo, in tutta Italia). Fatta salva l’ordinanza emanata ieri dalla Regione (Divieto di spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Liguria nonché gli ingressi e gli spostamenti delle persone non residenti, per raggiungere le ‘seconde case’ in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza; divieto anche alle imbarcazioni ormeggiate nei porti della regione oltre che a roulotte, camper e bungalow) sono vietati anche gli spostamenti fuori dal Comune ma si può uscire dalla propria abitazione soltanto per motivi di salute, lavoro e necessità (tra i quali rientra la possibilità di fare sport, accompagnare i figli dai nonni e assistere persone bisognose).

Il coprifuoco rimane invariato dalle 22 alle 5 e, anche in questo caso, non si può uscire di casa se non per motivi di salute, lavoro e necessità con sanzioni da 400 a 1.000 euro. Sono aperti, anche in zona rossa, i negozi di alimentari (sia ipermercati che al dettaglio), quelli di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Gli unici negozi di abbigliamento aperti rimangono invece quelli di biancheria intima e per l’infanzia (fino a 16 anni). Chiusi nei festivi e prefestivi i centri commerciali (come in arancione).

Gli esercizi di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie) sono chiusi al pubblico tutto il giorno ma è possibile l’asporto (fino alle 18 per le bevande e alle 22 per gli alimenti) e la consegna a domicilio.

Per quanto riguarda le visite, da sabato a lunedì e nonostante la zona rossa, saranno concesse le visite in casa una volta al giorno, fino a due persone ed entro i confini della Regione. Si potrà fare sport in forma individuale, ma soltanto in prossimità della propria abitazione. Vietate le passeggiate all’interno del Comune e lontano da casa.

Queste le regole da seguire e, ovviamente, sono previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. Anche se al momento non ci sono conferme ufficiali e numeri di agenti che verranno messi in campo, questi saranno molti. Se in normale periodo di Pasqua i controlli erano principalmente sul traffico da esodo e controesodo, anche quest’anno sulle autostrade saranno intensificati per evitare che qualcuno possa violare le normative del Governo.

E, inoltre, serviranno verifiche anche ai confini, visto che l'Italia imporrà una quarantena di cinque giorni ai viaggiatori provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea. Grande attenzione verrà prestata alle frontiere italo-francesi di Ventimiglia dove, chiunque tenterà di entrare nel nostro paese dovrà presentare un test negativo al Covid e rispettare una quarantena di cinque giorni, al termine della quale eseguire un nuovo test.

Oltre ai controlli ai confini saranno sicuramente messi in atto quelli alle uscite dei caselli autostradali e sulle arterie principali di collegamento come l’Aurelia e le statali che portano in Piemonte. C’è anche da chiedersi se verranno attuati controlli per eventuali feste ‘clandestine’, che potrebbero essere organizzate soprattutto per Pasquetta, giorno tradizionale della gita e della grigliata fuori porta, ovviamente vietata.