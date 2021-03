Un 55enne è ricoverato all'ospedale di Sanremo dopo essere stato morso da una vipera in zona Langan, nel territorio comunale di Castel Vittorio.

L'uomo, le cui condizioni non sono gravi, è stato soccorso dal personale della Croce Azzurra Val Nervia e portato all'ospedale di Sanremo in codice giallo di media gravità. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso.