Arrestano un 45enne per furto in un'abitazione a Diano Marina: evade dai domiciliari e ruba un'auto

Un 45enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Imperia a Diano Marina. L’uomo si era introdotto in un’abitazione, al momento non occupata dai proprietari.

Vistosi scoperto, il 45enne ha tentato la fuga, venendo però bloccato ed arrestato. E’ stato trovato altresì in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni che era stato utilizzato per forzare la finestra dell’abitazione e bloccare la tapparella per agevolare l’accesso.

L’uomo, posto agli arresti domiciliari a seguito del processo per direttissima, è stato arrestato qualche giorno dopo poiché, evaso, ha tentato di rubare un’auto nel giardino di un’abitazione a San Bartolomeo al Mare.