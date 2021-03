Ospedaletti: ordinanza di chiusura di parchi e scuole, la decisione dopo il raddoppio dei casi Covid in pochi giorni

E’ cresciuto di 10 unità in pochi giorni il numero dei contagiati dal Covid-19 ad Ospedaletti, con un incremento di quasi il 100% e, di questi nuovi: nella scuola materna un alunno positivo (tutta la classe in quarantena, comprese quattro insegnanti e una assistente); scuola Secondaria di 1° grado: un alunno positivo e tutta la classe in quarantena, comprese 6 insegnanti e 2 operatori scolastici. Ci sono anche altri due alunni potenzialmente a rischio e in attesa dell'esito del tampone, ma anche un'operatrice della mensa.

Sono queste le motivazioni che hanno spinto il Sindaco della città delle rose, Daniele Cimiotti, ad emanare l’ordinanza che, precauzionalmente, ha chiuso in anticipo rispetto alle vacanze pasquali il plesso scolastico sopra il campo sportivo e diversi luoghi pubblici tra i quali: parchi, ville, giardini pubblici, aree gioco, il terrapieno denominato ‘Pian D’Aschè’ e l’impianto sportivo di strada Vallegrande.

Un incremento di contagiati che, seppur nella media degli aumenti che si registrano anche in altre zone della nostra provincia e non solo, ha preoccupato il primo cittadino, portandolo alla decisione di una ‘stretta’ su tutto il territorio. Un’ordinanza che, di fatto, va ad aumentare quella voluta dal Presidente della Regione (annunciata ieri sera), che vieta gli spostamenti verso le seconde case.

Ad Ospedaletti oggi si contano 22 casi di Covid, su una popolazione di circa 3.300 persone. Pochi, quindi, in proporzione ai residenti ma in deciso aumento rispetto ai giorni scorsi.