Nuovo weekend di sole e distanziamenti sociali ancora dimenticati: non avrebbe più senso riaprire tutto con regole e controlli serrati?

E’ un argomento ben noto e di cui abbiamo più volte parlato. Ma, visto il bel tempo che sta avvolgendo da giorni la nostra regione e, quindi anche la nostra provincia, abbiamo deciso di riaffrontarlo, visto che nel prossimo fine settimana (Pasqua) vivremo anche tre giorni di zona ‘rossa’ e non solo arancione come quella attuale.

Lo scorso anno, di questi tempi eravamo in totale lockdown, quindi impossibilità di uscire di casa, tutto chiuso secondo i Dpcm dell’epoca e tanta gente alla finestra, giusto per prendere un po’ d’aria. Oggi viviamo in una sorta di limbo, tra la possibilità di uscire e muoversi nel proprio comune di residenza, poter andare nei negozi, al mercato ma non nei bar e nei ristoranti, che rimangono aperti solo con la funzione di asporto o delivery.

Una situazione che ormai, tranne qualche momento in cui i locali venivano aperti fino alle 18 in zona ‘gialla’, viviamo in pratica da fine ottobre 2020. Da alcuni giorni è letteralmente esplosa la primavera con temperature che, in alcuni momenti della giornata incoraggiano addirittura ad andare in spiaggia. Inevitabilmente le strade si riempiono e ieri, i più attenti hanno notato gli assembramenti in diverse zone delle città sulla costa.

Bar e ristoranti sono praticamente tutti ligi alle normative e praticano solo asporto e delivery ma, il bel tempo incoraggia la gente ad acquistare i piatti e, se si trova vicino alla costa, a fermarsi a mangiare su una panchina su un prato vicino o sulla spiaggia. Situazioni che, ovviamente, fanno pensare visto che spesso e volentieri non parliamo esclusivamente di congiunti vicini tra loro. Senza dimenticare che alcuni bar, addirittura, propongono intrattenimenti musicali all’esterno, invogliando a restare in zona, sorseggiando un bicchiere.

La domanda, quindi, sorge nuovamente spontanea: perché tenere chiusi i locali quando gli assembramenti ci sono comunque? Sia chiaro, non vogliamo assolutamente fomentare rivolte o sobillare i proprietari di bar e ristoranti ma, avendo fatto un giro sulla ciclabile, sul lungomare e in centro, dovete concederci qualche dubbio. Stessa situazione, ovviamente, anche per le scuole: un argomento nuovamente più volte affrontato ma che rimane di stretta attualità.

Ieri in spiaggia c’erano molti giovani, giustamente con la voglia di assaporare i primi profumi dell’estate con temperature che hanno portato alcuni anche a fare il primo bagno della stagione. E quindi perché dal lunedì al venerdì mattina devono restare a casa con la ‘didattica a distanza’ e, nei pomeriggio e weekend possono girare in gruppo, fare sport tra loro? Domande alle quali, ovviamente, potrebbero risponderci solo gli esperti a livello nazionale, ma che ci permettiamo comunque di fare perché, se si vogliono evitare i contatti (chiudendo i locali e le scuole) si devono anche evitare in altre situazioni come quelle sopra elencate.

Tutto questo alle porte della Pasqua e della Pasquetta per le quali non è inusuale sentir parlare di pranzi e cene organizzate lontano da occhi indiscreti con decine di persone. E chissà quante grigliate si svolgeranno il prossimo lunedì con persone non congiunte? Tante, ne siamo certi. E allora, a questo punto, avrebbe più senso riaprire. Magari con controlli decisamente più serrati, distanziamenti sociali certi e assoluto divieto di tavolate (sia nei bar che ristoranti) tra non congiunti. Ma questa situazione ibrida, sicuramente, non giova a nessuno.