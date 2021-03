Sanremo: bar aperti dopo le 18, questa sera blitz e controlli di Municipale e Polizia, rischio sanzioni

Serie di controlli, questa sera in centro a Sanremo nei confronti di alcuni bar che erano aperti dopo le 18. Agenti della Polizia Municipale e del Commissariato hanno controllato la zona di via Nino Bixio e via Gioberti, dove alcuni locali non avevano ancora chiuso nonostante le normative.

Controllati anche alcuni avventori che erano fuori. I bar, infatti, possono solo fare asporto dopo le 18 e sono ovviamente vietati gli assembramenti. Ora per i locali e gli avventori c’è il rischio di sanzioni, che vanno dai 400 ai 3.000 euro.