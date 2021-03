Sentiero per le mountain bike a Monte Nero: il Comune di Sanremo approva il protocollo con Bordighera, Ospedaletti, Vallebona e Seborga

I Comuni di Sanremo, Bordighera, Ospedaletti, Vallebona e Seborga che condividono la zona di Monte Nero hanno trovato l'accordo per un protocollo di intesa per la realizzazione e attivazione di un sentiero di collegamento tra le zone di San Romolo e Monte Nero che sia fruibile in bicicletta anche da biker meno esperti.

Il documento è stato approvato dal Comune di Sanremo in qualità di capofila e sarà firmato nei prossimi giorni.

I sindaci dei Comuni interessati si accorderanno anche per l’affidamento al Consorzio Forestale Monte Bignone che ha effettuato anche alcune ricognizioni in merito per individuare il tracciato maggiormente opportuno e la progettazioni di interventi per la sistemazione del percorso.

Il protocollo, suddiviso in 11 articoli, sarà firmato nelle prossime ore dai sindaci e tratta diversi temi: dalla promozione del territorio dell’entroterra all’individuazione del Comune capofila che sarà Sanremo. Avrà la durata di sei mesi dal momento della stipula. Qualora alla scadenza non ci fossero rinunce, l’accordo sarà rinnovato per altri sei mesi.

