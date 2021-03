Colle Tenda, Rixi: “Ricostruzione fondamentale al pari di alcune grandi opere”

“La prima uscita ufficiale a Limone Piemonte del vice ministro ai Trasporti Alessandro Morelli dimostra l’attenzione della Lega per le opere fondamentali per i territori. Le grandi opere sono importanti, altrettanto lo sono collegamenti fondamentali per la vita di una valle come quella che collega di fatto l’Italia, la Francia e il Principato di Monaco. La ricostruzione del valico alpino del Colle di Tenda e il ripristino del tratto ferroviario tra Breil-Sur Roya e Ventimiglia sono tra gli impegni da risolvere nel minor tempo possibile e la nomina del commissario ad acta è un passo avanti in tale direzione”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente della Commissione Trasporti.