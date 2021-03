Tutte le informazioni utili per raggiungere la Sardegna

La Sardegna è una delle mete turistiche italiane più apprezzate al mondo. La bellezza dei suoi territori e delle spiagge la rende particolarmente apprezzata dai turisti di tutto il pianeta. Ma come si può raggiungere questa magnifica isola? Non tutti sono a conoscenza delle varie possibilità che si possono sfruttare per raggiungere la Sardegna, ecco perché potrebbe essere utile fare un riepilogo.

Raggiungere la Sardegna in traghetto

Senza ombra di dubbio, il viaggio in traghetto, a prescindere dalla zona del Belpaese in cui ci si trova, è una delle scelte più comuni e maggiormente utilizzate. Consideriamo che, parlando di un’isola, questa è accessibile soltanto in aereo ed in traghetto. Via mare, però, ci si può sicuramente rilassare maggiormente e, nonostante ci si impieghi sicuramente più tempo, si tratta del viaggio ideale per le famiglie, magari con bambini. Il traghetto è la scelta più economica e forse anche la più comoda. Per raggiungere la Sardegna in nave, al giorno d’oggi, ci si può tranquillamente affidare ad internet: confronta i prezzi navi Sardegna e scegli la tratta che più soddisfa le tue esigenze.

Info utili

Per quanto riguarda la durata effettiva del tragitto, va considerato che per raggiungere l’isola con una nave si possono impiegare anche 12-15 ore. Questo dipende, ovviamente, dal punto di partenza. Di solito, come vedremo successivamente, i porti più vicini, come quello di Civitavecchia, distano un massimo di 5-6 ore di distanza.

Si tratta di navi che nella maggior parte dei casi sono ultra comode e mettono a disposizione dell’utenza una serie di servizi che non tutti i traghetti dispongono. Per esempio, sono presenti ristoranti, anche molto eleganti, delle zone gioco per i bambini, persino casino, piscine e spesso cinema. Questo fa capire come anche una decina di ore di viaggio possano diventare piacevoli in questa maniera.

La scelta del porto

È ovvio che una delle cose più importanti da dover scegliere quando si ha intenzione di raggiungere la Sardegna è il porto di partenza. Dobbiamo considerare al meglio la distanza tra la nostra residenza e il porto stesso ed i collegamenti disponibili. Per quanto riguarda la partenza, i principali porti sono quelli di: Genova, Livorno, Civitavecchia, Piombino, Napoli e Palermo. Di solito le compagnie di navigazione offrono varie partenze distribuite durante tutta la giornata.

I porti più vicini all’isola sono quelli di Genova e Livorno, poi troviamo Piombino, Civitavecchia, Napoli ed infine Palermo.

Per quanto riguarda, invece, i porti di arrivo, parliamo generalmente di: Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura, Olbia, Arbatax e Cagliari.

Imbarcare l’auto

Inutile dire che la maggior parte delle compagnie di navigazione offre la possibilità di imbarcare un veicolo. Questo perché moltissime persone scelgono di giungere nell’isola con il proprio mezzo per spostarsi. La Sardegna, d’altronde, offre tantissime possibilità, è un territorio molto ampio, il quale andrebbe esplorato al meglio. Ciò, a piedi, non è sempre possibile.

In molti decidono di arrivare persino in camper, visto e considerato che ci sono tantissimi posti in cui poter campeggiare in mezzo al verde.