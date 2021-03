Eros Pessina Busca: Pessina leader della segnaletica: nuovo sito internet e nuovi prodotti

Lungo i 127 anni di attività sono cresciute le strade, i sistemi di viabilità, sono nate le strade intelligenti. La Pessina con sede a Busca (Cuneo) e uffici in Torino è sempre stata al passo coi tempi, a volte persino in avanti. Oggi presenta il nuovo sito con i prodotti classici per la segnaletica e sicurezza stradale e altri prodotti innovativi, che distribuisce attraverso i due nuovi brand depositati del marchio capofila registrato "Pessina": "Italia Specchi" con i nuovi specchi stradali inox e "ItaliaTransenne" con nuovi modelli di transenne in plastica e rifrangenti. La produzione di segnaletica verticale comprende 4 gamme certificate CE: City, Top, Green Way (in legno) ed Era, per coprire le varie prestazioni possibili. L'azienda è diretta da Eros Pessina insieme alla moglie Nadia ed alla madre Eralda.

Nello specifico, ecco i principali punti di forza dell’azienda Pessina:

La Pessina, nata nel 1895 ad Alba, terra del vino e dei tartufi, trasferitasi a Busca negli anni quaranta del secolo scorso, è stata riconosciuta dalla Camera di Commercio come una delle più longeve aziende italiane.

Le strade del futuro saranno le strade intelligenti su cui vedremo nel tempo i diversi livelli di guida autonoma. I segnali e le dotazioni di sicurezza stradale cambieranno velocemente. Per questo la Pessina sta già pensando al futuro della nostra mobilità.

