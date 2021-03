Ventimiglia: la situazione migranti è sempre più esplosiva, almeno 400 in città e molti si rifugiano sui binari (Foto)

Rischia di diventare nuovamente esplosiva la situazione migranti a Ventimiglia. Da alcuni giorni, infatti, il numero sta aumentando vertiginosamente e si parla di almeno 400/500 persone che vagano per la città senza una meta, soprattutto per i continui respingimenti dalla Francia che, da alcune settimane ha ulteriormente serrato le fila, anche in tema di prevenzione Covid.

Il fenomeno è in continuo aumento e la preoccupazione dei residenti è tangibile, sia in chiave sicurezza che sanitaria. In più, negli ultimi tempi i migranti si sistemano sulla linea ferroviaria nella zona dello scalo merci e il pericolo c’è anche per loro, visto che i ‘raduni’ vengono fatti in un luogo dove i treni fanno manovra, con il rischio di investimenti sempre dietro l’angolo.

Secondo fonti ben informate la Francia ogni mattina ne ‘riammette’ almeno 30/40 e questi si ritrovano nella città di confine per organizzare un nuovo tentativo di fuga verso il paese transalpino per poi tentare di risalire l’Europa verso Nord. Abbiamo detto del rischio sicurezza, anche perché i piccoli furti stanno aumentando, ma le preoccupazioni sorgono anche per il Covid, visto che molti migranti si muovo senza mascherina e la loro promiscuità non promette certo nulla di buono.

Ogni giorno cercano un luogo dove poter dormire e dove consumare un pasto caldo. La Caritas ed alcune associazioni umanitarie cercano di fare la loro parte. Nel primo caso si è già arrivati a somministrare oltre 150 pasti al giorno ma la situazione già adesso è vicina al collasso. Figuriamoci cosa potrà accadere quando le temperature saliranno ancora e gli arrivi aumenteranno.

Un altro dei problemi per Ventimiglia riguarda gli agenti della Polizia Municipale, praticamente bloccati sul lavoro di controllo dei migranti e quasi tutti allontanati dalla gestione della viabilità. I Vigili, infatti, vengono sguinzagliati in giro per la città in modo da evitare che i migranti utilizzino anfratti, si nascondano nei portoni e diventino un pericolo. Sicuramente lo stazionare allo scalo merci lo è. E anche in questo caso servirebbero controlli più serrati.

Molti migranti vengono segnalati nell’area del Campasso a Nervia. Siamo a metà marzo e cosa accadrà a maggio o giugno? In molti se lo chiedono e, una delle domande più frequenti riguarda il centro di accoglienza. Dall’Amministrazione Comunale arriva l’ennesimo no: “Chiediamo da mesi un comitato di sicurezza per parlare del fenomeno migranti – ci ha detto il Sindaco Scullino – ma rimaniamo contrari al centro perché non risolve il problema. Se la zona è arancione deve esserlo per tutti. Perché i migranti prendono il treno e nessuno li ferma mentre tutti gli altri devono avere l’autocertificazione per spostarsi?”

Domande che il Sindaco si pone e che vengono spedite a chi deve occuparsi del problema che, come si vede dalle foto, è sempre più importante e, molto probabilmente, crescerà ancora con l’arrivo della bella stagione. Una questione ingigantita ulteriormente dal Covid e dal mancato accordo tra le cittadine del comprensorio intemelio sulla presenza e dove di un centro per i migranti. Difficile pensare a cosa potrà accadere nei prossimi mesi, ma serve una presa di posizione e al più presto.