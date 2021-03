Sanremo: situazione economica drammatica come in tutto il paese, lumicino di speranza nel vaccino e nell'estate prossima

“Se va tutto bene, ma deve andare tutto bene, forse arriviamo all’estate. Non di più”. Sono parole che fanno pensare, quelle pronunciate dal responsabile sanremese di FederModa, Antonio Fontanelli, alla nostra richiesta di un commento sulla situazione economica del commercio nella città dei fiori, dove il Covid ha fatto crollare l’economia del settore, un po’ come in tutta Italia e nel mondo.

Noi, ovviamente, abbiamo cercato di fare un po’ i conti in casa nostra e, parlando con i commercianti, abbiamo notato come la situazione sia davvero difficoltosa per gli imprenditori locali, quelli che hanno resistito all’arrivo delle multinazionali e dei grossi brand, che hanno acquisito molti negozi del centro. “Siamo veramente alla ‘canna del gas’ – prosegue Fontanelli – con giornate intere senza vedere un cliente in negozio. Siamo davvero stanchi perché, quando abbiamo aperto nel corso dell’emergenza Covid, avevamo tutta la collezione estiva comprata sei mesi prima. Ad agosto avevamo quella invernale, perché sembrava che il virus non ci fosse più ed abbiamo comprato l’estiva che abbiamo oggi. Nel frattempo il Covid è ripartito ed abbiamo in casa tre stagioni da pagare e due invendute. E stiamo comprando l’invernale del prossimo anno. Con quale spirito possiamo vivere il nostro lavoro, dopo aver fatto due stagioni a ‘zero’ e non sappiamo come affrontare il futuro”.

I negozi, tra l’altro, con il nuovo Decreto Legge non hanno speranze su eventuali ristori veri e importanti. Da mesi se ne parla, mentre dall’estero arrivano notizie decisamente diverse sugli aiuti di Stato, ma a oggi non ce ne sono per gli imprenditori italiani. In attesa di capire come verrà gestita la cassa integrazione dei dipendenti, le voci di corridoio parlano di un rimborso del 2% dei costi fissi mensili. Una situazione durissima che, anche nella nostra provincia vede i commercianti boccheggiare.

Se, dal resto della provincia ma anche in tutta Italia ci arrivano notizie di chiusure, a Sanremo il commercio era abituato bene con manifestazioni di ogni genere che portavano turisti e lavoro per tutti. Da un anno sono uno sbiadito ricordo e, quelle poche svolte non hanno portato quasi nulla, viste le normative da rispettare. Bar e ristoranti tentano di reinventarsi con asporto e delivery e l’unica attività in crescita è quella dei ‘rider’. Basta passare da piazza Colombo all’ora di cena e se ne vedono davvero tanti, a conferma che gli ordini sono buoni, anche se non bastano per le imprese locali.

Il futuro? A tinte fosche e con l’unica speranza nei vaccini che hanno anche dovuto subire lo stop (poi rientrato) di AstraZeneca. La Pasqua? Ormai è andata visto che saremo in rosso e, se non cambieranno i numeri del virus, anche i ponti del 25 aprile e 1° maggio ricalcheranno nuovamente quelli dello scorso anno. “Il mirino è puntato sull’estate” ci avevano detto gli albergatori alla fine del Festival ma, secondo quanto viene sostenuto dal commercio matuziano, l’estate è veramente l’ultima sentenza. Poi si rischia davvero il vuoto.

“Sanremo Estate” a luglio? Dovrebbe essere la manifestazione di punta della prossima bella stagione ed è stata promessa da Amadeus e Rai per risollevare le sorti della città, dopo un Festival dai toni bassi, a causa delle chiusure imposte dall’arancione ‘rinforzato’. Basterà? Ce lo auguriamo tutti perché serve davvero un impulso importante per far ripartire l’economia. A Sanremo, tra le tante aziende ferme al ‘palo’ c’è anche il Casinò, chiuso da fine ottobre e con un anno orribile da dimenticare. Ci resta solo la speranza: vaccino e calo dei contagi per poter ripartire, speriamo a breve.