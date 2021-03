Sanremo: blitz della Polizia Penitenziaria nelle celle, trovati quattro micro cellulari nascosti nello zucchero

Il reparto di Polizia Penitenziaria del cercare di Sanremo ha portato a segno una brillante operazione, trovando quattro microtelefoni cellulari, nascosto all’interno di un pacco di zucchero, in una cella del Padiglione C di Valle Armea.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario regionale del sindacato UilPa: “Se plaudo alla buona notizia del ritrovamento dei cellulari – ha detto - ovviamente non sfugge alla mia attenzione la circostanza che essi siano stati introdotti pericolosamente all’interno di un carcere, peraltro di particolare interesse per la sicurezza nazionale. La Penitenziaria è costretta quotidianamente ad affrontare immani difficoltà, anche nel contrasto alla criminalità organizzata e alla minaccia terroristica incombente. Introdurre e detenere telefonini in carcere è reato - precisa il sindacalista - con condanne da uno a quattro anni. Colgo l’occasione per rivolgere il plauso della Uil alla Penitenziaria matuziana, esortandola a proseguire senza sosta con la consueta perizia nell’impegno istituzionale. E’ evidente come l’introduzione di oggetti e/o sostanze proibite all’interno dei penitenziari alimenta loschi affari e la Penitenziaria di Sanremo, seppur in grave carenza di organico, ancora una volta ha dimostrato la presenza dello Stato”.

“Ora però – termina il Segretario UilPa - la politica economica del Governo deve cominciare ad incidere sostanzialmente sulla carenza degli organici della Polizia Penitenziaria che impedisce di articolare servizi di prevenzione e controllo sistematici ed efficaci”.