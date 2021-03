Vallecrosia chiede 1,8 milioni di finanziamento per la messa in sicurezza del torrente Verbone

Il Comune di Vallecrosia ha fatto richiesta dei fondi pubblici destinati alla messa in sicurezza di opere pubbliche e del territorio. La somma di 1.780.000 euro sarà destinata alla messa in sicurezza del torrente Verbone dal tratto che interessa la battigia fino al ponte della ferrovia.

Un piano di riqualificazione urbana e della viabilità, come afferma il sindaco Armando Biasi: “Abbiamo ottenuto il finanziamento fondi del Ministero degli interni per il 2021 la realizzazione del primo lotto funzionale per la messa in sicurezza del torrente Verbone nel tratto che va dalla battigia fino al ponte delle ferrovie. Un piano di riqualificazione arredo urbano e anche viabilità”.