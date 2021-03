Da Ventimiglia parte il progetto per tendere la mano a chi soffre di disturbi alimentari: “Parliamo di emozioni e combattiamo la stigmatizzazione” (Foto)

“Sono paziente con disturbi alimentari da molti anni e mi sono resa conto che ci sono due fasi molto delicate: il post ricovero e, prima, quel momento in cui nessuno si accorge che c’è un problema”. Con queste parole Elisa Prestileo racconta la nascita dell’associazione ‘Disturbi del comportamento alimentare APS’ da lei presieduta. Insieme a lei ci sono anche la presidente Fidapa Antonella Mercurio (vice presidente) e il presidente della Croce Azzurra di Vallecrosia, Matteo Amato (segretario).

La neonata associazione offrirà un punto di appoggio e di sostegno per chi sta affrontando problemi legati all’alimentazione e alla cura dei disturbi connessi. Un lavoro di concerto con la Asl1 per la creazione di strutture tra le quali un ‘Laboratorio di interscambio’ con una serie di attività sia pre che post ricovero tenute sia da personale Asl1 che da volontari formati da Asl e dall’Università Popolare per l’Evoluzione Umana. Sarà presente anche una mensa dedicata e gestita dai volontari formati.

“Dopo essere stati in ospedale si viene buttati nel mondo, le famiglie non sanno come fare e uno dei nostri obiettivi è quello di combattere la stigmatizzazione - aggiunge Elisa Prestileo - alla nostra mensa chiunque può mangiare seguendo la propria dieta”.

Il progetto della neonata associazione si estenderà poi anche alle scuole con un progetto di prevenzione parlando ai più giovani di cibo ma, soprattutto, di emozioni e relazioni. Il progetto pilota parte da Ventimiglia e, nel dettaglio, dagli spazi che tramite il Comune saranno ricavati dalla chiesa di Sant’Agostino.

Ad aprile, infine, sono previsti anche quattro serate di riunione in webinar.

I soci fondatori

Marco Agosta (farmacista a Ventimiglia)

Ingrid Biancardi (commerciante a Ventimiglia)

Elisabetta Giribaldi (progettista di interni a Ventimiglia)

Debora Guidi (professoressa di scienze umane presso liceo Amoretti di Sanremo) Massimiliano Lorenzi (direttore Unicredit banca di Imperia)

Lisa Manuello (psicologa e psicoterapeuta a Sanremo)

Marco Mazzola (avvocato a Ventimiglia)

Patrizia Merlino (pubblicitaria e tesoriera di Aidda)

Tiziana Panetta (avvocato a Ventimiglia)

Marco Prestileo (commercialista a Ventimiglia)

Mabel Riolfo (avvocato a Ventimiglia)

Lucia Serraino (notaio a Ventimiglia)