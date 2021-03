Bordighera: installate 15 telecamere di videosorveglianza, a breve un nuovo stanziamento

Il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha annunciato questa mattina l'installazione di 15 nuove telecamere di sorveglianza poste su alcune importanti vie cittadine.

Corso Italia, Corso Europa, via Piave e via Marconi sono solo alcuni dei luoghi in cui l'amministrazione comunale è intervenuta. A breve, come comunica il Sindaco, avverrà un altro nuovo stanziamento dei dispositivi col fine di rendere Bordighera maggiormente sicura per i suoi residenti. Un impegno concreto a favore di tutti i bordigotti.