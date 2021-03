Bordighera: proseguono i lavori per la costruzione della pista ciclabile (Foto)

Il progetto della pista ciclabile di Bordighera continua. I lavori del primo lotto procedono e si attende per il secondo che partirebbe dai bagni Kursaal e che dovrebbe condurre i ciclisti fino al porto della città.

La nuova pista che da Bordighera conduce a Ventimiglia, passando per Vallecrosia, costituisce in effetti una via alternativa a quella principale per le auto. Un percorso sicuramente più suggestivo dovuto alla magnifica vista sul mare e che fa bene a tutti, ciclisti, turisti e anche al pianeta, che certamente ringrazia.

Il celebre lungomare bordigotto si adorna di un altro diamante per essere sempre più splendente e attrarre ancora di più viaggiatori da tutto il mondo in nome del benessere dell'ecosistema.