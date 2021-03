Bordighera: mercato alla frutta, altra puntata con i commercianti protagonisti del dramma (Foto)

Ennesima puntata dell'ormai consueto appuntamento con il mercato bordigotto del giovedì. Nuovamente i commercianti costretti ad interpretare la parte di personaggi tristi all'interno di un set in cui anche le comparse scarseggiano.

I co-protagonisti, ovvero i clienti francesi e turisti, hanno dato nuovamente buca, per ovvie ragioni, e come sempre i soli residenti non riescono a sostenere l'economia sempre più disastrosa di questa categoria di esercenti.

Alle 11.30 stanno già smontando i loro banchi per fare ritorno a casa e riflettere ancora una volta sulla terribile situazione che stanno vivendo.

E domani, voltando pagina, c'è il nuovo mercato di Ventimiglia, città nella quale venerdì scorso i commercianti hanno incontrato le maestranze organizzando un sit-in davanti alla piazza del Comune per discutere delle tariffe dei canoni di locazione considerate fra le più elevate in Italia.

Chissà se domani il copione cambierà, tuttavia i presupposti fanno pensare il contrario.