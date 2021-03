A Triora ecco la prima 'casa a 1 euro': il progetto del Comune per la messa in sicurezza del centro storico

C’è la prima ‘casa a 1 euro’ proposta con l'omonimo progetto pensato dall’amministrazione comunale di Triora. L’iniziativa è stata lanciata nel settembre 2020 con l’intenzione di contrastare lo spopolamento dell’entroterra e allo stesso tempo promuovere la messa in sicurezza del centro storico.

Rientreranno in questo progetto tutti quegli immobili che oggi non sono né abitati né abitabili, in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario appartenenti a soggetti che, privi di risorse economiche e/o non interessati ad investire su queste abitazioni, manifestino la volontà di aderire all'iniziativa del Comune e 'disfarsene', a un prezzo simbolico e soprattutto a causa del peso fiscale che oggi grava su queste proprietà. Il Comune si assume quindi la procura alla pubblicizzazione della messa in vendita a 1 euro.

L'immobile viene proposto e dalle richieste che arriveranno si procederà a realizzare una graduatoria di persone interessate all'acquisto, in base a un punteggio basato su: la tempistica con cui l'acquirente si impegna alla messa in sicurezza dello stabile; la destinazione d'uso dell'immobile; l'uso di maestranze locali per i lavori; l'eventuale sopralluogo fatto; un'offerta migliorativa rispetto alla base d'asta di 1 euro.

Il Comune, ovviamente, ha pensato anche a come tutelarsi. Il contratto tra privato venditore e acquirente sarà salvaguardato da una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa del valore di 4mila euro da attivare entro 2 mesi dall'approvazione degli atti d'assegnazione.

Inoltre, il nuovo proprietario dovrà accettare delle tempistiche ben precise: il progetto per la ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione dell'immobile andrà presentato entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto di compravendita; i lavori dovranno iniziare entro e non oltre 12 mesi dal rilascio del permesso di costruzione e ultimati entro e non oltre 4 anni. Eventuali proroghe saranno a discrezione del Comune e in caso di inadempimento da parte dell’acquirente o di non rispetto degli impegni assunti e dichiarati, al termine di 4 anni e 6 mesi, sarà il Comune ad incamerare la cauzione prevista dalla polizza.