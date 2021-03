Maternità surrogata: come funziona ed in quali paesi è permessa

State pensando di ricorrere ad una maternità surrogata? Vietata in alcuni stati, compresa l'Italia, la maternità surrogata è autorizzata invece in molti altri paesi. Ogni anno, un certo numero di coppie ricorre quindi a madri surrogate all'estero per trasformare in realtà il loro desiderio di avere un figlio. Cos'è la maternità surrogata? La maternità surrogata è l'atto di una donna che partorisce un figlio per conto di qualcun altro, come ad esempio una coppia che non può portare a termine una gravidanza per motivi medici, ma anche coppie omosessuali o single. La prospettiva di avere un bambino è molto eccitante, ma può anche causare stress. Questo è il motivo per cui molte persone lottano per allargare le proprie famiglie. Fortunatamente, si può anche diventare genitori attraverso la maternità surrogata. In questo caso come dicevamo prima, c'è un accordo tra una donna che darà alla luce il bambino (la madre surrogata) ed i futuri genitori. E come per qualsiasi decisione importante, ci sono altrettanti fattori importanti da tener conto sia in ambito legale, finanziario, emotivo e di salute in gioco.

Prima di iniziare l'iter per diventare genitori, assicuratevi di conoscere sempre le vostre opzioni. In quali paesi è permessa la maternità surrogata e come iniziare il processo? L'attuale situazione internazionale della maternità surrogata è tutt'altro che unanime. In effetti, il principio di utilizzare una madre surrogata è legale solo in pochi paesi del mondo. È per questo motivo che molte persone che hanno bisogno di utilizzare questo metodo devono trasferirsi all'estero per avere un figlio. Ecco i paesi in cui la maternità surrogata è legale e accessibile agli stranieri. La maternità surrogata è legalmente consentita negli Stati Uniti, Russia, Ucraina, Grecia, Georgia e Canada. Tutti questi paesi consentono l'accesso agli stranieri. Alcuni paesi invece, consentono la maternità surrogata solo se la madre surrogata non riceve alcun compenso, cioè se la maternità surrogata è altruistica. È il caso di Australia, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Cipro, Danimarca, Ungheria, Israele e diversi stati degli Stati Uniti. È comunque essenziale essere a conoscenza delle condizioni legali dei diversi paesi prima di iniziare il processo, al fine di garantire che le condizioni siano soddisfatte e che l'intera faccenda possa essere svolta legalmente. Le coppie gay e gli uomini single hanno meno opzioni rispetto ad altri. Solo la legge canadese e quella di alcuni stati degli Stati Uniti autorizzano questo metodo riproduttivo per le famiglie dello stesso sesso. La scelta di un'altra destinazione può portare a sanzioni e difficoltà legali per essere riconosciuti come genitori del bambino. Il processo richiede pertanto il supporto di agenzie specializzate in maternità surrogata che garantiscano sempre un ottimo risultato nel rispetto della legge.