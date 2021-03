Sanremo: anziano trovato morto su una spiaggia di zona Foce, intervento di Carabinieri e Guardia Costiera (Foto)

Un uomo dell’apparente età di circa 70 anni è stato trovato senza vita, questa mattina sulla spiaggia 'Levi Beach' in zona Foce a Sanremo. Sul posto hanno operato i Carabinieri della Compagnia matuziana, insieme ai militari della Guardia Costiera.

Al momento non si conoscono altri particolari sull’accaduto e sembra che l’uomo sia morto per cause naturali. Era un senza tetto molto conosciuto nella zona ed è morto all'interno del dehors, dove probabilmente aveva trovato rifugio.

(Foto di Tonino Bonomo)