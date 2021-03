Sanremo: durante il Festival è stato acceso il 5G in città, ma per il momento è fruibile solo in centro

Il 5G è arrivato a Sanremo. In molti se ne saranno accorti, se hanno un telefono compatibile con la nuova tecnologia e se il profilo tariffario lo prevede. Il Festival è da tempo foriero anche per le novità in campo telefonico, come i primi anni degli apparati mobili quando, a fine anni ’80 e inizio dei ’90, l’allora Telecom e le prime avvisaglie di Omnitel, fecero le corse per allestire impianti di trasmissione che potessero soddisfare gli addetti ai lavori del Festival, già ‘armati’ di apparati mobili.

E, quest’anno, con la nuova ‘velocità’ che promette il 5G (anche se gli addetti ai lavori sono molti meno per la pandemia in atto) le compagnie telefoniche non potevano certo tirarsi indietro. Chi ha dato uno sguardo al proprio cellulare ha notato che, in alto a destra al posto del 4G compariva la nuova scritta. Ovviamente dipende dalla propria compagnia, visto che non tutte hanno attivato la novità ma qualcosa si sta muovendo.

Negli ultimi tempi non sono mancate le proteste dei contestatori del 5G, ma la tecnologia va avanti e, mentre a livello internazionale sono già partiti i test del 6G, nel solo centro della città dei fiori è utilizzabile il ‘5’, anche se in molti casi non sembra che le velocità siano quelle siderali di cui si è tanto parlato.

Al momento il 5G è utilizzabile solo nel centro della città e, in molti si chiedono se sarà attivo solo in questa settimana festivaliera. Da Vodafone viene confermato che l’azienda andrà avanti nell’installazione delle nuove antenne per andare a coprire tutto il territorio nazionale entro il 2025. Tim, invece, conferma la copertura totale delle principali città entro la fine dell'anno. Per chi ancora non lo sapesse ricordiamo che, per attivare totalmente il 5G servirà il passaggio di tecnologia anche per il Digitale Terrestre televisivo, che nella nostra zona è previsto a cavallo del 2021-22.

Intanto per gli ‘smanettoni’ sanremesi c’è questa novità del 5G almeno in centro e, ne siamo certi, qualcuno avrà fatto partire dai propri cellulari gli ‘speed test’ necessari per capire le reali velocità. Ma, siamo altrettanto sicuri che, a breve, non mancheranno nuove proteste da chi è contrario alla nuova tecnologia.