Sostenere i pazienti affetti da malattie inguaribili attraverso le donazioni

Nel nostro Paese opera una Onlus che eroga assistenza a adulti e bambini affetti da malattie inguaribili. Si tratta di VIDAS, un’associazione che si affida alle donazioni per continuare ad offrire supporto quotidiano ai pazienti e alle loro famiglie. Fare una donazione a questa realtà ne garantisce un costante e perfetto funzionamento. In questo modo, semplice e di facile accesso, è possibile sostenere tutti coloro che soffrono a causa di malattie non più guaribili.

Come sostenere VIDAS

Ciascuno di noi ha la possibilità di supportare l’associazione attraverso una donazione online . È infatti possibile, anche direttamente dal sito VIDAS, donare una cifra a propria scelta, ovviamente detraibile e deducibile dalle tasse dell’anno in corso. Chi desidera può anche predisporre una donazione regolare, in modo da offrire mensilmente una piccola cifra all’attività di supporto delle persone affette da malattie inguaribili. È anche possibile devolvere a VIDAS il 5x1000, quindi senza un diretto esborso da parte del donatore. In sostanza si tratta di indirizzare in un modo preciso una quota prelevata dalle tasse correnti, quelle che il contribuente ha l’obbligo di saldare annualmente. Per farlo è sufficiente, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, firmare nel riquadro “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di unità sociale” e inserire sotto la firma il codice fiscale di VIDAS, disponibile sul sito dell’associazione.

L’attività di VIDAS

Per comprendere quanto sia utile donare il proprio supporto economico a VIDAS, è sufficiente dare un’occhiata alle attività svolte dall’associazione. Nella città di Milano, Monza e in 112 comuni dell’hinterland. VIDAS offre una fitta rete di assistenza domiciliare, volta a rispondere a tutte le esigenze dei pazienti affetti da patologie inguaribili e delle loro famiglie. Oltre a questo, VIDAS offre a Milano due servizi di degenza gratuita in hospice: Casa VIDAS, rivolta agli adulti con patologie inguaribili o terminali; Casa Sollievo Bimbi, una struttura residenziale per bambini e adolescenti, composta da sei miniappartamenti per ospitare i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Chi può godere del sostegno di VIDAS

Per statuto della Onlus il supporto di VIDAS è offerto in modo equo e ugualitario, a titolo gratuito per ogni singolo paziente seguito. VIDAS si basa essenzialmente sulle donazioni esterne, non richiede a chi assiste il pagamento per i servizi resi. In questo modo garantisce che chiunque, indipendentemente dalle possibilità economiche, possa ricevere l’assistenza offerta dall’associazione, dall’equipe medica disponibile h24 e dall’ampio numero di volontari che operano sul territorio.

I numeri di VIDAS

Operano in VIDAS medici, infermieri, operatori d‘igiene, assistenti sociali, fisioterapisti, psicologi, logopedisti, educatori: Stiamo parlando di oltre 100 operatori sociosanitari, 300 volontari e 7 équipe multidisciplinari. I pazienti assistiti sono oltre 1.900 ogni anno, tra Milano, Monza e 112 Comuni dell’hinterland milanese. L’assistenza è garantita ogni giorno dell’anno, per 24 ore al giorno. Al fianco dell’attività dell’associazione opera anche una Fondazione, che comprende al suo interno un Centro Studi e Formazione, volta allo studio e alla ricerca nell’ambito dell’assistenza ai sofferenti, oltre alla formazione sulle cure palliative. Promuove inoltre attività culturali, per informare e sensibilizzare un ampio pubblico sulla necessità di garantire la dignità della vita in ogni istante, fino all’ultimo.