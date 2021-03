Bordighera: il mercato continua a deludere gli esercenti, nonostante gli sforzi stanchezza e sconforto non fanno sconti (Foto)

Banchi pieni di merce. Troppa. Il mercato di Bordighera offre nuovamente la stessa immagine, come un replay o come vedere sempre la stessa puntata di una serie tv.



Nessun francese, ovviamente, considerato il lockdown dei ‘cugini’, ritmi blandi, clientela per lo più di residenti. Quella degli ambulanti è la categoria di commercianti che anticipa i tempi in quanto, per strada, ha la possibilità di ascoltare sensazioni, impressioni, pensieri della gente e purtroppo quello che si evince non è confortante. La stanchezza delle persone nei confronti di una situazione ormai insostenibile è palpabile.

In attesa della manifestazione di domani, che si terrà a Ventimiglia alle 8, in cui gli ambulanti protesteranno contro i canoni di locazione del Comune, oggi nella Città delle Palme nemmeno il sole è giunto in soccorso degli esercenti, esausti, sotto il grigio che minaccia pioggia che segna di fatto un’altra battaglia persa.