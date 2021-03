Bordighera: da via Pasteur alla scuola ‘Rodari’ il sindaco Ingenito fa il punto della situazione cantieri in città

I lavori per l'asfalto in via Coggiola

Attraverso i social il sindaco della Città delle Palme fa il punto sulla situazione cantieri e dunque i lavori in corso.

Per quanto riguarda la rotatoria di via Pasteur ieri c’è stato il via al cantiere. In via Coggiola è iniziato l’intervento di asfaltatura.

La scuola ‘Rodari’: consegnata la struttura prefabbricata per la messia in sicurezza antisismica dell’edificio, procedono le attività.

Al fine di contrastare gli allagamenti nel sottopasso di via Palermo c’è stato l’inserimento di una pompa aggiuntiva.