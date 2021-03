Sanremo: proteste, fumogeni e slogan davanti all'Ariston, in arrivo denunce e multe salate per i manifestanti

Saranno tutti identificati e rischiano multe salatissime oltre a una serie di denunce i circa 15/20 manifestanti che, nella serata di sabato hanno scandito slogan, acceso fumogeni e inveito contro il presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus. Reo, quest’ultimo, di non aver perorato la loro causa come richiesto in un breve incontro che si era svolto giovedì pomeriggio con una delegazione dell’Associazione Fieristi Italiana, Movimento Imprese Italiane, IoApro (Confederazione Imprese Unite per l'Italia) e Coemm-Clemm.

Digos e Questura stanno identificando tutti i presenti, anche se alcuni dei quali erano travisati da maschere. Si tratta di persone note alle forze di Polizia e che, nell’ultima settimana avevano manifestato pacificamente in piazza Colombo per circa un paio d’ore al giorno, anche al termine di trattative con la Polizia per poter parlare al pubblico.

La situazione è degenerata, non si sa per quale motivo, sabato sera verso le 20 quando, mentre stavano smantellando in piazza Colombo, hanno acceso fumogeni, inscenando diversi canti. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti e, una volta sedata la situazione, tutto sembrava rientrato.

Ma non è bastato ai manifestanti che, trasferiti di fronte all’Ariston, hanno continuato con gli slogan fino alle 21.30 circa, quindi oltre l’orario del coprifuoco previsto. Ovviamente le forze dell’ordine hanno documentato tutto e i manifestanti rischiano multe e denunce.