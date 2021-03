La svolta rock del Festival di Sanremo: i Måneskin trionfano con “Zitti e buoni” (Foto)

Si scrive una nuova pagina del Festival di Sanremo. L'edizione 2021 segna la svolta rock della kermesse simbolo della musica pop italiana.

A trionfare sono i Måneskin con “Zitti e buoni”, brano poco sanremese e dalla potenziale grande portata internazionale oltre a una potenza che raramente si è vista a queste latitudini.

La band arrivata seconda all'11ª edizione di X-Factor ha avuto la meglio su concorrenti che potevano vantare non pochi favori dei pronostici: Ermal Meta, in testa da martedì con la sua “Un milione di cose da dirti” e la coppia Francesca Michielin e Fedez che con “Chiamami per nome” portavano in dote anche uno sconfinato potere di consenso sui social. Cosa che non ha mancato di scatenare polemiche proprio la sera della finalissima.

Ma alla fine di una lunga nottata tra musica e tutto ciò che le ruota attorno quando si parla di Festival, i Måneskin hanno avuto la meglio.

Domani mattina alle 11.15 parleranno in conferenza stampa.

La classifica del 71° Festival di Sanremo

Måneskin “Zitti e buoni”

Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”

Irama “La genesi del tuo colore”

Willie Peyote “Mai dire mai (la locura)”

Annalisa “Dieci”

Madame “Voce”

Orietta Berti “Quando ti sei innamorato”

Arisa “Potevi fare di più”

La Rappresentante di Lista “Amare”

Extraliscio feat. Davide Toffolo “Bianca luce nera”

Lo Stato Sociale “Combat pop”

Noemi “Glicine”

Malika Ayane “Ti piaci così”

Fulminacci “Santa Marinella”

Max Gazzè “Il farmacista”

Fasma “Parlami”

Gaia “Cuore amaro”

Coma_Cose “Fiamme negli occhi”

Ghemon “Momento perfetto”

Francesco Renga “Quando trovo te”

Gio Evan “Amica”

Bugo “E invece sì”

Aiello “Ora”

Random “Torno a te”