“Essere qui è una boccata d’ossigeno, la cosa più verosimile alla realtà”, le emozioni di Francesca Michielin e Fedez per il loro esordio di coppia al Festival di Sanremo

“Chiamami per nome” è uno dei brani più riprodotti in streaming e il video ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni. Con numeri già da record Francesca Michielin e Fedez bagnano il loro esordio di coppia al Festival di Sanremo tra forti emozioni e lacrime mal celate anche sul palco.

“Abbiamo scritto la nostra canzone senza pensare di partecipare al Festival, dopo qualche esibizione da remoto e qualcuna in presenza abbiamo pensato di registrare qualcosa in studio, in estate l’abbiamo chiusa e abbiamo deciso di partecipare, Sanremo è tradizione della musica ma non solo - ha dichiarato questa mattina Fedez in conferenza stampa - nonostante le restrizioni l’atmosfera nel backstage è fantastica, una boccata di moralità incontrarsi con gli artisti. Ieri ci siamo divertiti tanto, è la cosa più verosimile alla normalità che io abbia visto in questi mesi”.

Visibilmente emozionata Francesca Michielin: “Fare Sanremo con Federico è bellissimo perché è bello condividere le emozioni di queste giornate, anche alla prima serata mi veniva da piangere come a lui, quindi ho chiuso gli occhi. Sono felice e grata. Mi viene da piangere perché essere qui e parlare di nuovo di musica è importante e anche la risposta del pubblico è molto bella. È una boccata d’ossigeno in questo anno”.